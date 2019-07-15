إسرائيل: نستطيع تنفيذ مهام خيالية في عمق أراضي العدو دون معرفته

وقال الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان: "ألف مبروك لسلاح الجو الإسرائيلي، الذي تلقى اليوم مقاتلتي شبح جديدتين من طراز (F 35) هذه الطائرات تمكننا من تنفيذ مهام خيالية في عمق أراضي العدو دون معرفته"، وفق وكالة (سبوتنك).







وأضاف جندلمان: "سلاح الجو الإسرائيلي، هو سلاح الجو الوحيد خارج الولايات المتحدة، الذي يمتلك تلك الطائرات الخارقة".

رام الله - دنيا الوطنتسلمت إسرائيل، أمس الأحد، طائرتين حربيتين من طراز "إف 35" أمريكية الصنع، ضمن صفقة أجرتها العام الماضي لشراء هذا الطراز من المقاتلات الحربية، واستلام العدد الكامل منها حتى نهاية عام 2021.وكان أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد قال في بيان له "هبطت اليوم في قاعدة نيفاطيم الجوية مقاتلتان جديدتان من نوع (F 35)، حيث ستنضمان إلى منظومة مقاتلات "العظيم" التي أعلن عن جهوزيتها العملياتية في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2017".وأضاف أدرعي: "تعتبر مواصلة استيعاب المقاتلات مؤشرًا آخر على التعاون العسكري طويل الأمد بين إسرائيل والولايات المتحدة".وتابع: "يعتبر سلاح الجو الإسرائيلي أول سلاح جو خارج الولايات المتحدة، الذي يقوم بتفعيل مقاتلات من نوع (F 35) بشكل عملياتي".وبحسب أدرعي: "شاركت المقاتلتان في الشهر الماضي في تمرين (Tri -Lightning) بقيادة الولايات المتحدة، وبمشاركة سلاح الجو البريطاني، خلال التمرين ظهرت قدرات المقاتلة في التعامل والدفاع في مواجهة التهديدات المتغيرة".واستطرد: "قدرات سرب الطائرات من نوع (إف- 35) تضيف عاملًا آخر لقدرات سلاح الجو العملياتية والاستراتيجية، والتي ستضمن الحفاظ على تفوقه في كافة مهامه، وعلى رأسها حماية سماء دولة إسرائيل وأمنها".ومع وصول الطائرتين يصل عدد الطائرات من هذا الطراز بحوزة سلاح الجو الإسرائيلي إلى ثمانية من طراز (F 35)، وتخدم في قاعدة نيفاتيم في صحراء النقب جنوب إسرائيل.وحتى نهاية العام 2021، من المقرر أن ينهي سلاح الجو الإسرائيلي استيعاب 33 مقاتلة من نفس الطراز بقيمة 110 ملايين دولار، بما في ذلك مقاتلة تجريبية، والتي سوف تجري وزارة الدفاع والجيش تجارب عليها لتطوير نظم متطورة مختلفة.وبإمكان هذا الطراز من الطائرات المقاتلة، أن يهبط عمودياً مثل الطائرات المروحية، وأن يحلق من مدرج طوله 500 قدم، وليس من مطار فقط، وكذلك تفادي الرادارات والتحليق لمسافات طويلة دون الحاجة للتزود بالوقود.