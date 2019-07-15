أزمة في الجيش الإسرائيلي بعد إهانة مجندة أثيوبية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد (التلفزيون الإسرائيلي)، أن جيش الاحتلال، يعيش أزمة حقيقية، بسبب ما يواجهه اليهود الإثيوبيين من التمييز والعنصرية بشكل يومي، حتى داخل الجيش.



ووفق ما نقلت (سكاي نيوز) عن القناة، فقد قالت: إن الأزمة بدأت بعد أن نشرت مجندة إثيوبية، تدعى تالي ماتوكو، على صفحتها على موقع (فيسبوك) ماتعرضت له الأسبوع الماضي في القاعدة التي تخدم فيها.



وقالت المجندة الإثيوبية، في منشورها: "أثناء نقاشنا أنا ومجموعة من الجنود داخل إحدى قواعد الجيش، جرى نقاش حول المظاهرات الإثيوبية التي وقعت الإسبوع الماضي، قال لي أحد الضابط، أنتم اسوأ من العرب، وأنتم لستم يهوداً بالأصل".



وأشارت المجندة، إن إلى أن الحادثة علم بها قادة ومسؤولون كبار في جيش الاحتلال، ولم يفعلوا شيئًا؛ لكن الجيش قرر بعد ذلك معاقبة الضابط، وفتح تحقيق بالحادثة.