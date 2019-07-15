وزير ليكودي: أبو مازن يعمل على نزع الشرعية عن يهودية إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، أن السلطة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تعزز علاقتها بمنظمات مقاطعة إسرائيل.



ونقلت القناة السابعة في إسرائيل، بأن أردان سيقدم تقريراً للحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء تقريراً حول تحريض السلطة الفلسطينية وتعزيز علاقاتها مع منظمات المقاطعة.



وقال أردان: إن هناك تطوراً ملحوظا في الأشهر الستة الماضية حيث عززت السلطة علاقتها مع منظمات المقاطعة لإسرائيل".



وأضاف: "أبو مازن وكبار مسؤولي السلطة يتم توجيههم جميعاً في اتجاه واحد وهو نزع الشرعية عن إسرائيل كدولة يهودية".



ودعا أردان إلى مواصلة النشاط السياسي في إسرائيل ضد منظمات المقاطعة والعمل المستمر لتقليل مصادر تمويلها.