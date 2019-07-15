شؤون فلسطينية

نتنياهو: استغلينا الملف الإيراني للتقارب مع الدول العربية

نتنياهو: استغلينا الملف الإيراني للتقارب مع الدول العربية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامن نتنياهو، أن الاتفاق حول برنامج إيران النووي كان له الأثر الإيجابي في تقارب العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، لافتًا إلى أن الجيش الإسرائيلي هو الوحيد الذي يحارب إيران.

جاءت تصريحات نتنياهو خلال لقائه مع طلاب كلية ما يسمى "الأمن القومي" الإسرائيلي، وقال في مستهل اللقاء: "الشيء الإيجابي الوحيد الذي أعطته الاتفاقية النووية الفظيعة هو تقارب قوي ومتواصل بيننا وبين دول عربية رئيسية".

وأضاف نتنياهو بالقول "إيران تقول ببساطة سندمركم وسنقوم بذلك في مقدمة الأمر من خلال الأسلحة النووية.. كان يجب عليّ أن أكافح بمفردي من أجل صد الاتفاقية النووية. كان يجب عليّ أن أكافح جميع الدول العظمى والرئيس الأميركي وذهبت إلى الكونغرس الأمريكي".

وتابع: "اعتقدت بأن هذه الاتفاقية لا تمهد لإيران الطريق أمام امتلاك الترسانة النووية فحسب، بل هي ستعطيها مئات المليارات من الدولارات التي لا تصرف داخل إيران، بل على الإمبراطورية الإيرانية. واليوم تستطيعون أن تحكموا إذا كنّا على حق أم لا. إذ، يجب أولا صد ذلك".

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