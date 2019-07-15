عربي

شاهد.. المذيعة السعودية دندراوي ترد عل منتقديها في الكويت وتوضح

شاهد.. المذيعة السعودية دندراوي ترد عل منتقديها في الكويت وتوضح
رام الله - دنيا الوطن
ردت المذيعة السعودية في قناة (العربية) سارة دندراوي على منتقديها، بعد الجدل الذي أثارته بسبب حديثها عن تخفيض أسعار الخمور في قطر وموقف الكويتيين من ذلك، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقالت دندراوي أمس الأحد، خلال حلقة جديدة من برنامجها "تفاعلكم" على قناة "العربية" إنها تكن كل حب واحترام للكويت، وكلامها كان موجها "للناس المتحمسة دائما للدفاع عن قطر، طلبت منهم يردوا على الخبر، هم نفس الناس اللي بالي بالكم يهاجموا السعودية بموضوع معين، ولما ييجي الموضوع على قطر إما يدافعوا أو يسكتوا". 

وعرضت عددا من التغريدات التي انهالت عليها في موقع "تويتر"، سواء تلك التي حملت النقد الحاد لها، أو لمن دافع عنها.

وأشعلت دندراوي مواقع التواصل الاجتماعي، عندما ذكرت في حلقتها السابقة من البرنامج تقريرا لوكالة "بلومبيرغ" جاء فيه أن قطر قررت تخفيض أسعار بيع الخمور بهدف استرضاء جمهور مونديال 2022 الذي ستستضيفه.

واختتمت حديثها آنذاك بجملة ساخرة قالت فيها: "ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري"، قبل أن تنهال الردود عليها بين منتقد لها يتهمها بالإساءة للكويتيين، وبين مدافع عنها.

واتهمت حكومة الكويت الإعلامية السعودية بالإقدام على "إساءة بالغة غير مقبولة" إلى البلاد، مطالبة قناة "العربية" بالاعتذار و"تصحيح الخطأ وتداركه فورا"، كما اعتبرت الخارجية الكويتية أن التصريح "خطأ جسيم وإساءة" إلى البلاد.


 


أخبار ذات صلة

مقتل أربعة جزائريين خلال احتفالات فوز منتخبهم على نيجيريا

مقتل أربعة جزائريين خلال احتفالات فوز منتخبهم على نيجيريا

الجامعة العربية تُحذر من تزايد التحديات المصيرية التي تواجه القضية الفلسطينية

الجامعة العربية تُحذر من تزايد التحديات المصيرية التي تواجه القضية الفلسطينية

ضبط خلية خططت لتنفيذ هجمات ضد متظاهرين بالجزائر

ضبط خلية خططت لتنفيذ هجمات ضد متظاهرين بالجزائر

وزارة الاعلام الكويتية: نرفض اقحام الكويت بقضايا إعلامية لا دخل لها فيها

وزارة الاعلام الكويتية: نرفض اقحام الكويت بقضايا إعلامية لا دخل لها فيها

نبش قبر صدام حسين ونقل جثته لمكان مجهول

نبش قبر صدام حسين ونقل جثته لمكان مجهول

خمس إصابات في تفجير انتحاري وسط الصومال

خمس إصابات في تفجير انتحاري وسط الصومال

وفاة أحد أعضاء الأسرة الحاكمة بالكويت بطلق ناري أثناء تنظيف سلاحه

وفاة أحد أعضاء الأسرة الحاكمة بالكويت بطلق ناري أثناء تنظيف سلاحه

شاهد: حرب كلامية بين أمير سعودي وأفيخاي أدرعي بسبب خطاب نصر الله

شاهد: حرب كلامية بين أمير سعودي وأفيخاي أدرعي بسبب خطاب نصر الله

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

وزارة الصحة تضبط ثلاثة أطنان لحوم فاسدة في قلقيلية

وزارة الصحة تضبط ثلاثة أطنان لحوم فاسدة في قلقيلية

التربية تعقد امتحان الاجتياز لبرامج تعليم الكبار

التربية تعقد امتحان الاجتياز لبرامج تعليم الكبار

(حشد) تطالب معالجة تلوث خزان المياه الجوفية بقطاع غزة

(حشد) تطالب معالجة تلوث خزان المياه الجوفية بقطاع غزة

دفاع مدني بيت لحم يضبط مركبة توزيع غاز ويتحفظ على إسطونات مخالفة

دفاع مدني بيت لحم يضبط مركبة توزيع غاز ويتحفظ على إسطونات مخالفة

الشرطة تقبض على شخص اطلق النار في احد الاعراس ببيت لحم

الشرطة تقبض على شخص اطلق النار في احد الاعراس ببيت لحم

مجدلاني: مواقف أمريكا لا تختلف عن الاحتلال.. ووحدة الصف الوطني هو الحل

مجدلاني: مواقف أمريكا لا تختلف عن الاحتلال.. ووحدة الصف الوطني هو الحل

الخارجية تطالب المدعية العامة بمساءلة إسرائيل على جرائمها

الخارجية تطالب المدعية العامة بمساءلة إسرائيل على جرائمها

الرئيس عباس: نأمل أن يحل السلام العادل على أساس حل الدولتين

الرئيس عباس: نأمل أن يحل السلام العادل على أساس حل الدولتين

منوعات

وفاة الممثلة الأمريكية ستيفاني نيزنيك في ظروف غامضة

وفاة الممثلة الأمريكية ستيفاني نيزنيك في ظروف غامضة

مذيعة العربية سارة دندراوي‏ تثير غضبا واسعاً في الكويت بسبب &#34;الخمور&#34;

مذيعة العربية سارة دندراوي‏ تثير غضبا واسعاً في الكويت بسبب "الخمور"

إطلالة غير متوقعة.. ميريام فارس بالمايوه وروج &#34;سيلفر&#34; تثير الجدل

إطلالة غير متوقعة.. ميريام فارس بالمايوه وروج "سيلفر" تثير الجدل

شاهد.. رد صادم من أصالة لمعجب يعترف لها بحبه

شاهد.. رد صادم من أصالة لمعجب يعترف لها بحبه

نجمة إغراء باكستانية ترفض قبلات الزوج لزوجته علانية: نحن بلد مسلم

نجمة إغراء باكستانية ترفض قبلات الزوج لزوجته علانية: نحن بلد مسلم

بعد مرضها.. ريهام سعيد توجه رسالة لزوجها

بعد مرضها.. ريهام سعيد توجه رسالة لزوجها

فين البنطلون؟ صورة مثيرة للجدل لرانيا يوسف وابنتيها في المطار

فين البنطلون؟ صورة مثيرة للجدل لرانيا يوسف وابنتيها في المطار

مذيعة mbc تتعرض لإصابة بالغة في هولندا وتفقد القدرة على المشي

مذيعة mbc تتعرض لإصابة بالغة في هولندا وتفقد القدرة على المشي

الجمهور يفتح النار على &#34;حلا شيحا&#34; في أحدث صورة جريئة لها

الجمهور يفتح النار على "حلا شيحا" في أحدث صورة جريئة لها

أول رد فعل علني من أنغام تجاه عودة زوجها لطليقته

أول رد فعل علني من أنغام تجاه عودة زوجها لطليقته

عربي

شاهد.. المذيعة السعودية دندراوي ترد عل منتقديها في الكويت وتوضح

شاهد.. المذيعة السعودية دندراوي ترد عل منتقديها في الكويت وتوضح

مقتل أربعة جزائريين خلال احتفالات فوز منتخبهم على نيجيريا

مقتل أربعة جزائريين خلال احتفالات فوز منتخبهم على نيجيريا

الجامعة العربية تُحذر من تزايد التحديات المصيرية التي تواجه القضية الفلسطينية

الجامعة العربية تُحذر من تزايد التحديات المصيرية التي تواجه القضية الفلسطينية

ضبط خلية خططت لتنفيذ هجمات ضد متظاهرين بالجزائر

ضبط خلية خططت لتنفيذ هجمات ضد متظاهرين بالجزائر