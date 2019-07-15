شاهد.. المذيعة السعودية دندراوي ترد عل منتقديها في الكويت وتوضح









رام الله - دنيا الوطنردت المذيعة السعودية في قناة (العربية) سارة دندراوي على منتقديها، بعد الجدل الذي أثارته بسبب حديثها عن تخفيض أسعار الخمور في قطر وموقف الكويتيين من ذلك، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وقالت دندراوي أمس الأحد، خلال حلقة جديدة من برنامجها "تفاعلكم" على قناة "العربية" إنها تكن كل حب واحترام للكويت، وكلامها كان موجها "للناس المتحمسة دائما للدفاع عن قطر، طلبت منهم يردوا على الخبر، هم نفس الناس اللي بالي بالكم يهاجموا السعودية بموضوع معين، ولما ييجي الموضوع على قطر إما يدافعوا أو يسكتوا".وعرضت عددا من التغريدات التي انهالت عليها في موقع "تويتر"، سواء تلك التي حملت النقد الحاد لها، أو لمن دافع عنها.وأشعلت دندراوي مواقع التواصل الاجتماعي، عندما ذكرت في حلقتها السابقة من البرنامج تقريرا لوكالة "بلومبيرغ" جاء فيه أن قطر قررت تخفيض أسعار بيع الخمور بهدف استرضاء جمهور مونديال 2022 الذي ستستضيفه.واختتمت حديثها آنذاك بجملة ساخرة قالت فيها: "ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري"، قبل أن تنهال الردود عليها بين منتقد لها يتهمها بالإساءة للكويتيين، وبين مدافع عنها.واتهمت حكومة الكويت الإعلامية السعودية بالإقدام على "إساءة بالغة غير مقبولة" إلى البلاد، مطالبة قناة "العربية" بالاعتذار و"تصحيح الخطأ وتداركه فورا"، كما اعتبرت الخارجية الكويتية أن التصريح "خطأ جسيم وإساءة" إلى البلاد.