شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين وتزعم العثور على أسلحة ببيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين وتزعم العثور على أسلحة ببيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية، والتي طالت تسعة مواطنين فلسطينيين.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن قوات الجيش نصيب كميناً لعدد من الشبان، بزعم أنهم رشقوا حافلة للمستوطنين بالزجاجات عند طرق الانفاق بالضفة.

وادعى المتحدث، أن قوات الجيش عثرت على أسلحة محلية قرب قرية أم سلمونة جنوب مدينة بيت لحم. 

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