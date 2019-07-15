العملات: ثبات على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل



صرف الدينار الاردني مقابل: 4.98 شيكل



صرف اليورو الاوروبي مقابل: 3.98 شيكل



صرف الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيكل



رام الله - دنيا الوطنجاءت اسعار العملات الأجنبية مقابل الشيكل الاسرائيلي، لليوم الاثنين، كما يأتي:صرف الدولار الامريكي مقابل: 3.53 شيكل