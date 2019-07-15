العملات: ثبات على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل
رام الله - دنيا الوطن
جاءت اسعار العملات الأجنبية مقابل الشيكل الاسرائيلي، لليوم الاثنين، كما يأتي:
صرف الدولار الامريكي مقابل: 3.53 شيكل
صرف الدينار الاردني مقابل: 4.98 شيكل
صرف اليورو الاوروبي مقابل: 3.98 شيكل
صرف الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيكل
جاءت اسعار العملات الأجنبية مقابل الشيكل الاسرائيلي، لليوم الاثنين، كما يأتي:
صرف الدولار الامريكي مقابل: 3.53 شيكل
صرف الدينار الاردني مقابل: 4.98 شيكل
صرف اليورو الاوروبي مقابل: 3.98 شيكل
صرف الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيكل
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