شؤون فلسطينية

طقس الاثنين: أجواء شديدة الحرارة والدرجات أعلى من معدلها السنوي

طقس الاثنين: أجواء شديدة الحرارة والدرجات أعلى من معدلها السنوي
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الاثنين، صيفياً عادياً، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو باراً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الثلاثاء 2019/07/16: يكون الجو حارأ نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاربعاء 2019/07/17: يكون الجو شديد الحرارة وجاف، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط وتثير الغبار احيانا  والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس 2019/07/18: يكون الجو حارأ نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية  الأخوة المواطنين خاصة يوم الاربعاء من:

1- التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 29-19 31-24 37-24 بيت لحم 29-19 31-24 37-24
رام الله والبيرة 28-18 30-23 36-23 طولكرم 31-22 33-25 39-25
نابلس 31-20 33-24 38-24 قلقيلية 31-22 33-25 39-25
جنين 33-21 35-24 41-24 سلفيت 29-19 31-24 37-24
طوباس 33-21 35-24 41-24 روابي 31-20 33-24 38-23
الخليل 28-18 30-23 36-23 غزه 30-23 32-25 37-25
أريحا 39-24 40-27 46-29 خانيونس 30-23 32-25 37-25
الأغوار الشمالية 37-22 39-25 43-26 رفح 31-22 33-24 38-24
والله تعالى أعلم

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