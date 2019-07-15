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شؤون فلسطينية

وزارة الصحة تضبط ثلاثة أطنان لحوم فاسدة في قلقيلية

وزارة الصحة تضبط ثلاثة أطنان لحوم فاسدة في قلقيلية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت وزارة الصحة الفلسطينية بالتعاون مع جهات الاختصاص ثلاثة أطنان من اللحوم الفاسدة في ثلاجات ضخمة بمحافظة قلقيلية.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن معلومات وردت إلى لجنة السلامة العامة التي تضم إلى جانب وزارة الصحة، وزارتي الزراعة الاقتصاد والمحافظة وجهاز الامن الوقائي والضابطة الجمركية، تفيد بوجود مواد فاسدة في ثلاجات ضخمة في أحد مناطق المحافظة، حيث تحركت طواقم الوزارة بالتعاون مع مكونات لجنة السلامة العامة وجرى فحص اللحوم الموجودة والتأكد من أنها تالفة.

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى التحفظ على الكمية المضبوطة إلى حين اتلافها.

  من جهتها، أكدت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن طواقم الوزارة في جميع المحافظات تقوم بمتابعة الأسواق مع الجهات ذات الاختصاص لحماية المواطنين.

وأشارت إلى أن مكافحة البضائع الفاسدة مسؤولية الجميع، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات قد يرونها، مؤكدة في الوقت ذاته أن مثل هذه الحالات لا يمكن تعميمها وهي حالات فردية.

وختمت حديثها قائلة: "تجارنا يقفون في خندق واحد مع المواطنين والقيادة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها قضيتنا".

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