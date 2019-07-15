اشتية: جاهزون للنزول إلى غزة بعد التزام اخوتنا بحماس باتفاق 2017

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن حكومته تسير وفق حالة التقشف، التي أعلن عنها سابقًا، مبينًا أن المؤسسات الحكومية كافة، تواصل تخفيض المصاريف التشغيلية بداخلها.



وفيما يتعلق بملف الوحدة الوطنية، أكد اشتية عن الجاهزية الكاملة للحكومة للذهاب إلى قطاع غزة، مضيفًا: "جاهزون للنزول لغزة، بعد التزام اخوتنا بحماس، باتفاق 2017".



جاء ذلك، خلال استقبال رئيس الوزراء في مكتبه برام الله، أعضاء مجلس إدارة جمعية البنوك الفلسطينية، برئاسة رئيس المجلس ماهر المصري، وكذلك استقباله لرئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا، علي القادي.



واطلع رئيس الوزراء من مجلس الإدارة على الوضع المصرفي في فلسطين، وأهم التحديات التي تواجه عمل البنوك لا سيما في ظل الازمة المالية المفروضة جراء سياسات الاحتلال.



وبحث اشتية مع مجلس إدارة البنوك سبل تعزيز الشراكة والتعاون للحد والتخفيف من الأعباء التي تواجه القطاع المصرفي، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انهيار هذا القطاع في أي حال من الأحوال.



واطلع اشتية أعضاء المجلس على خطط الحكومة واجراءاتها للخروج من الازمة المالية، والتي بدأت بالإعلان عن حالة التقشف وتخفيض المصاريف التشغيلية في المؤسسات الحكومية.



وهنأ جمعية البنوك بنجاح انتخاباتهم التي جرت مؤخرا لاختيار مجلس الإدارة الجديد، متمنيا لهم التوفيق في مهامهم.