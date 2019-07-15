التربية تعقد امتحان الاجتياز لبرامج تعليم الكبار

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رام الله - دنيا الوطن

عقدت وزارة التربية والتعليم، اليوم، امتحان الاجتياز لبرامج تعليم الكبار في فلسطين لعام 2019 (برنامجي محو الأمية والتعليم الموازي)، إذ يعقد هذا الامتحان سنوياً.



ويتقدم للامتحان الذي يعقد على مدار خمسة أيام؛ 1059 دارساً ودارسة من المحافظات الشمالية والجنوبية، موزعين على النحو الآتي: امتحان التعليم الموازي من المحافظات الشمالية (180) دارساً ودارسة ومن المحافظات الجنوبية (214)، في حين يتقدم لامتحان محو الأمية من المحافظات الشمالية (346) دراساً ودارسة، ومن المحافظات الجنوبية (319).



وأشارت الوزارة في بيان لها؛ إلى أن عقد هذا الامتحان يأتي تأكيداً على اهتمامها بتعزيز برامج تعليم الكبار وتلبية احتياجات الدارسين، ورفدهم بالمعارف والمهارات الحياتية والمهنية، وتوفير الفرص لهم للالتحاق بالتعليم الأكاديمي، وذلك لمن حالت ظروفهم دون استكمال تعليمهم أو تسربوا من مدارسهم.



وأكدت "التربية" أن الاهتمام ينصب على تعزيز نهج التعلم مدى الحياة والذي توليه الوزارة اهتماماً خاصاً؛ لضمان الحق في التعليم للجميع؛ وذلك تماشياً مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030.



وقام وفد من الوزارة بجولة تفقدية، اليوم، لقاعات الامتحان في قاعة مركز مدرسة ذكور رام الله الثانوية، إذ ضم الوفد كلاً من مدير عام التعليم العام ربيحة عليان، ومدير عام الامتحانات والقياس والتقويم د. محمد عواد، ومدير تربية رام الله والبيرة باسم عريقات، وعدداً من موظفي الوزارة والمديرية.