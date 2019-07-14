قيادي فلسطيني: يمكن التصدي لخطط إسرائيل بضم الضفة الغربية بثلاث خطوات

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بسام الصالحي: إن

التصدي لخطط إسرائيل بضم الضفة الغربية، يتم من خلال ثلاث مجالات أولها استمرار مواجهة الاحتلال شعبيا ورسميا وتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني.



وأكد الصالحي، في تصريحات إذاعية، أنه يمكن التصدي لذلك عبر التحرك على المستوى الدولي لوقف إجراءات الاحتلال وثالثا تعزيز الجبهة الداخلية الفلسطينية.



واعتبر أن تصريحات المبعوث الأمريكي جيسون غرينبلات بأن صفقة القرن لا تستخدم عبارة حل الدولتين وأن أمريكا لن تدفع أحد لقبول هذه الصفقة، اعتبرها تأكيد على أن ما تسمى صفقة القرن مشروع تصفوي للقضية الفلسطينية وتهدف لإعطاء كل الذرائع والمبررات لتخلي إسرائيل عن التزاماتها وفق القانون والمرجعيات الدولية.



وأضاف الصالحي أن القضية المركزية فيما تسمى صفقة القرن هي أن هناك مسعى أمريكيا حثيثا لشرعنة الوقائع التي تخلقها إسرئيل على الأرض والحيلولة دون تطبيق قرارات الأمم المتحدة، مجددا التأكيد على الموقف الفلسطيني الرافض للتعاطي مع هذه الصفقة أو أي ثقة بالولايات المتحدة.