دفاع مدني بيت لحم يضبط مركبة توزيع غاز ويتحفظ على إسطونات مخالفة



وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والاعلام في الدفاع المدني انه وخلال جولة لطواقم الوقاية والسلامة العامة ضبطت المركبة ، فعملت الطواقم على توقيف المركبة والتحفظ على الإسطوانات الغير آمنة والتالفة وغير مطابقة لمواصفات وشروط السلامة العامة .

بدوره ناشد مدير الدفاع المدني في محافظة بيت لحم المقدم موسى ابو عرقوب أصحاب وكالات الغاز ضرورة الالتزام بقواعد السلامة العامة الخاصة بمركبات نقل وتوزيع الغاز للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين .











رام الله - دنيا الوطنضبطت وتحفظت طواقم الوقاية والسلامة العامة في الدفاع المدني بمحافظة بيت لحم اليوم الأحد 14/7/2019 ، على مركبة نقل اسطوانات غاز منزلي لإحتوائها على عدد من الإسطوانات الغير مطابقة لمواصفات السلامة العامة .