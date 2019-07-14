عاجل

  • اشتية: جاهزون للنزول إلى غزة بعد التزام اخوتنا بحماس باتفاق 2017

شؤون فلسطينية

القسام يحصل على وثيقة سرية وحساسة للواء المظليين بالجيش الإسرائيلي

القسام يحصل على وثيقة سرية وحساسة للواء المظليين بالجيش الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (واي نت) الإسرائيلي، إن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، حصلت على وثيقة سرية وحساسة للواء المظليين في الجيش الإسرائيلي.

وأوضح الموقع الإسرائيلي، أن الأمر المقلق في هذه الحالة هو أن حماس حصلت على وثيقة سرية من الجيش الإسرائيلي تتضمن محتويات برامج تدريب المظليين للقتال في غزة،

وأضاف الموقع: "ضباط مخابرات من حماس خاطبوا جنود الجيش الإسرائيلي عبر واتساب، حيث تواصل حماس محاولة الحصول على معلومات استخبارية من جنود يخدمون في غلاف غزة".

وأكمل الموقع: "في الآونة الأخيرة تم تقديم عدة طلبات للجنود من قبل مصدر ناطق باللغة العبرية عرف نفسه كجندي من كتيبة أخرى تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، وفي إحدى الحالات تبين أن حماس قد وضعت يدها على مواد حساسة".

واستطرد: "قامت حماس بتحديث محاولاتها للحصول على معلومات استخبارية عن الجيش الإسرائيلي، وتمكنت عناصرها مؤخرًا من الاتصال بالجنود الإسرائيليين من خلال واتساب، عرفوا أنفسهم كجنود، وحاولوا استخراج معلومات سرية حول أنشطة القوات المحيطة بقطاع غزة".

وأشار الموقع، إلى أنه في إحدى الحالات أثبت رجل من حماس هويته من خلال تقديم جدول زمني للمظليين المدربين على القتال في غزة.

ولفت الموقع، إلى أنه في السنوات الأخيرة حاول الجناح العسكري لحركة حماس الحصول على معلومات عسكرية حساسة من الجنود الذين يخدمون في قطاع غزة، من خلال الاتصال عبر المواقع الوهمية للتعارف والرياضة أو عبر محادثات فيسبوك ، بناءً على الموقع الجغرافي للمحارب ورقم هاتفه من المجموعات التي يكون فيها عضوًا عامًا في الشبكات الاجتماعية".

وقال الموقع: "لقد تم إحباط معظم هذه المحاولات سواء من خلال يقظة الجنود أو من قبل الجيش الإسرائيلي، ولكن في الشهر الماضي، تم تسجيل حالة من المفترض أن تهم الجيش الإسرائيلي".

وأضاف الموقع: "تلقى جندي يخدم في كتيبة المظليين 890 رسالة من واتساب من رقم مجهول قدم مقدم الطلب نفسه باللغة العبرية كجندي من كتيبة أخرى وطلب الحصول على معلومات حول التدريب التشغيلي للكتيبة 890".

ونوه الموقع، إلى أنه يمكن أن تكون هذه المعلومات ذات قيمة كبيرة لأي عدو ، بما في ذلك الأوقات التي تغادر فيها الكتيبة القطاع الذي كانت مسؤولة عنه واستبدلت به كتيبة جديدة.

وأكمل: "الجندي من المظليين على الفور اشتبه بالشخص الذي توجه إليه ورفض تزويده بالمعلومات التي طلبها ، على الرغم من أن الكاتب على الجانب الآخر (الحمساوي) قدم له جداول زمنية من تدريب الوحدة المكرسة للقتال في غزة".

ولفت الموقع، إلى أن جيش الاحتلال يحقق في كيفية حصول حماس على هذه الوثيقة السرية، التي تحتوي على تفاصيل أساسية حساسة حول محتوى التدريب للقيادة الجنوبية.

أخبار ذات صلة

وزارة الصحة تضبط ثلاثة أطنان لحوم فاسدة في قلقيلية

وزارة الصحة تضبط ثلاثة أطنان لحوم فاسدة في قلقيلية

اشتية: جاهزون للنزول إلى غزة بعد التزام اخوتنا بحماس باتفاق 2017

اشتية: جاهزون للنزول إلى غزة بعد التزام اخوتنا بحماس باتفاق 2017

التربية تعقد امتحان الاجتياز لبرامج تعليم الكبار

التربية تعقد امتحان الاجتياز لبرامج تعليم الكبار

(حشد) تطالب معالجة تلوث خزان المياه الجوفية بقطاع غزة

(حشد) تطالب معالجة تلوث خزان المياه الجوفية بقطاع غزة

قيادي فلسطيني: يمكن التصدي لخطط إسرائيل بضم الضفة الغربية بثلاث خطوات

قيادي فلسطيني: يمكن التصدي لخطط إسرائيل بضم الضفة الغربية بثلاث خطوات

دفاع مدني بيت لحم يضبط مركبة توزيع غاز ويتحفظ على إسطونات مخالفة

دفاع مدني بيت لحم يضبط مركبة توزيع غاز ويتحفظ على إسطونات مخالفة

الشرطة تقبض على شخص اطلق النار في احد الاعراس ببيت لحم

الشرطة تقبض على شخص اطلق النار في احد الاعراس ببيت لحم

مجدلاني: مواقف أمريكا لا تختلف عن الاحتلال.. ووحدة الصف الوطني هو الحل

مجدلاني: مواقف أمريكا لا تختلف عن الاحتلال.. ووحدة الصف الوطني هو الحل

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

وزارة الصحة تضبط ثلاثة أطنان لحوم فاسدة في قلقيلية

وزارة الصحة تضبط ثلاثة أطنان لحوم فاسدة في قلقيلية

التربية تعقد امتحان الاجتياز لبرامج تعليم الكبار

التربية تعقد امتحان الاجتياز لبرامج تعليم الكبار

(حشد) تطالب معالجة تلوث خزان المياه الجوفية بقطاع غزة

(حشد) تطالب معالجة تلوث خزان المياه الجوفية بقطاع غزة

دفاع مدني بيت لحم يضبط مركبة توزيع غاز ويتحفظ على إسطونات مخالفة

دفاع مدني بيت لحم يضبط مركبة توزيع غاز ويتحفظ على إسطونات مخالفة

الشرطة تقبض على شخص اطلق النار في احد الاعراس ببيت لحم

الشرطة تقبض على شخص اطلق النار في احد الاعراس ببيت لحم

مجدلاني: مواقف أمريكا لا تختلف عن الاحتلال.. ووحدة الصف الوطني هو الحل

مجدلاني: مواقف أمريكا لا تختلف عن الاحتلال.. ووحدة الصف الوطني هو الحل

الخارجية تطالب المدعية العامة بمساءلة إسرائيل على جرائمها

الخارجية تطالب المدعية العامة بمساءلة إسرائيل على جرائمها

اشتية إلى العراق لبحث تعميق العلاقات والتعاون الاقتصادي

اشتية إلى العراق لبحث تعميق العلاقات والتعاون الاقتصادي

منوعات

وفاة الممثلة الأمريكية ستيفاني نيزنيك في ظروف غامضة

وفاة الممثلة الأمريكية ستيفاني نيزنيك في ظروف غامضة

مذيعة العربية سارة دندراوي‏ تثير غضبا واسعاً في الكويت بسبب &#34;الخمور&#34;

مذيعة العربية سارة دندراوي‏ تثير غضبا واسعاً في الكويت بسبب "الخمور"

إطلالة غير متوقعة.. ميريام فارس بالمايوه وروج &#34;سيلفر&#34; تثير الجدل

إطلالة غير متوقعة.. ميريام فارس بالمايوه وروج "سيلفر" تثير الجدل

شاهد.. رد صادم من أصالة لمعجب يعترف لها بحبه

شاهد.. رد صادم من أصالة لمعجب يعترف لها بحبه

نجمة إغراء باكستانية ترفض قبلات الزوج لزوجته علانية: نحن بلد مسلم

نجمة إغراء باكستانية ترفض قبلات الزوج لزوجته علانية: نحن بلد مسلم

بعد مرضها.. ريهام سعيد توجه رسالة لزوجها

بعد مرضها.. ريهام سعيد توجه رسالة لزوجها

فين البنطلون؟ صورة مثيرة للجدل لرانيا يوسف وابنتيها في المطار

فين البنطلون؟ صورة مثيرة للجدل لرانيا يوسف وابنتيها في المطار

مذيعة mbc تتعرض لإصابة بالغة في هولندا وتفقد القدرة على المشي

مذيعة mbc تتعرض لإصابة بالغة في هولندا وتفقد القدرة على المشي

الجمهور يفتح النار على &#34;حلا شيحا&#34; في أحدث صورة جريئة لها

الجمهور يفتح النار على "حلا شيحا" في أحدث صورة جريئة لها

أول رد فعل علني من أنغام تجاه عودة زوجها لطليقته

أول رد فعل علني من أنغام تجاه عودة زوجها لطليقته

عربي

ضبط خلية خططت لتنفيذ هجمات ضد متظاهرين بالجزائر

ضبط خلية خططت لتنفيذ هجمات ضد متظاهرين بالجزائر

وزارة الاعلام الكويتية: نرفض اقحام الكويت بقضايا إعلامية لا دخل لها فيها

وزارة الاعلام الكويتية: نرفض اقحام الكويت بقضايا إعلامية لا دخل لها فيها

نبش قبر صدام حسين ونقل جثته لمكان مجهول

نبش قبر صدام حسين ونقل جثته لمكان مجهول

خمس إصابات في تفجير انتحاري وسط الصومال

خمس إصابات في تفجير انتحاري وسط الصومال