القسام يحصل على وثيقة سرية وحساسة للواء المظليين بالجيش الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (واي نت) الإسرائيلي، إن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، حصلت على وثيقة سرية وحساسة للواء المظليين في الجيش الإسرائيلي.





وأوضح الموقع الإسرائيلي، أن الأمر المقلق في هذه الحالة هو أن حماس حصلت على وثيقة سرية من الجيش الإسرائيلي تتضمن محتويات برامج تدريب المظليين للقتال في غزة،





وأضاف الموقع: "ضباط مخابرات من حماس خاطبوا جنود الجيش الإسرائيلي عبر واتساب، حيث تواصل حماس محاولة الحصول على معلومات استخبارية من جنود يخدمون في غلاف غزة".







وأكمل الموقع: "في الآونة الأخيرة تم تقديم عدة طلبات للجنود من قبل مصدر ناطق باللغة العبرية عرف نفسه كجندي من كتيبة أخرى تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، وفي إحدى الحالات تبين أن حماس قد وضعت يدها على مواد حساسة".







واستطرد: "قامت حماس بتحديث محاولاتها للحصول على معلومات استخبارية عن الجيش الإسرائيلي، وتمكنت عناصرها مؤخرًا من الاتصال بالجنود الإسرائيليين من خلال واتساب، عرفوا أنفسهم كجنود، وحاولوا استخراج معلومات سرية حول أنشطة القوات المحيطة بقطاع غزة".







وأشار الموقع، إلى أنه في إحدى الحالات أثبت رجل من حماس هويته من خلال تقديم جدول زمني للمظليين المدربين على القتال في غزة.

ولفت الموقع، إلى أنه في السنوات الأخيرة حاول الجناح العسكري لحركة حماس الحصول على معلومات عسكرية حساسة من الجنود الذين يخدمون في قطاع غزة، من خلال الاتصال عبر المواقع الوهمية للتعارف والرياضة أو عبر محادثات فيسبوك ، بناءً على الموقع الجغرافي للمحارب ورقم هاتفه من المجموعات التي يكون فيها عضوًا عامًا في الشبكات الاجتماعية".







وقال الموقع: "لقد تم إحباط معظم هذه المحاولات سواء من خلال يقظة الجنود أو من قبل الجيش الإسرائيلي، ولكن في الشهر الماضي، تم تسجيل حالة من المفترض أن تهم الجيش الإسرائيلي".

وأضاف الموقع: "تلقى جندي يخدم في كتيبة المظليين 890 رسالة من واتساب من رقم مجهول قدم مقدم الطلب نفسه باللغة العبرية كجندي من كتيبة أخرى وطلب الحصول على معلومات حول التدريب التشغيلي للكتيبة 890".





ونوه الموقع، إلى أنه يمكن أن تكون هذه المعلومات ذات قيمة كبيرة لأي عدو ، بما في ذلك الأوقات التي تغادر فيها الكتيبة القطاع الذي كانت مسؤولة عنه واستبدلت به كتيبة جديدة.

وأكمل: "الجندي من المظليين على الفور اشتبه بالشخص الذي توجه إليه ورفض تزويده بالمعلومات التي طلبها ، على الرغم من أن الكاتب على الجانب الآخر (الحمساوي) قدم له جداول زمنية من تدريب الوحدة المكرسة للقتال في غزة".







ولفت الموقع، إلى أن جيش الاحتلال يحقق في كيفية حصول حماس على هذه الوثيقة السرية، التي تحتوي على تفاصيل أساسية حساسة حول محتوى التدريب للقيادة الجنوبية.