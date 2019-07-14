الشرطة تقبض على شخص اطلق النار في احد الاعراس ببيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة والاجهزه الامنيه مساء اليوم القبض على شخص قام باطلاق النار في احد قاعات الاعراس في مدينة بيت ساحور بمحافظة بيت لحم .



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطه بأن اشاره وصلت لمركز شرطة بيت ساحور بوجود اطلاق نار داخل إحدى قاعات الأعراس بالمدينة على الفور تحركت قوه من المركز والمباحث العامه ويساندها قوه من الأمن الوطني والاستخبارات الى القاعه التي يقام بها العرس وعلى الفور تم الدخول الى القاعه حسب الاصول والتعرف على الشخص الذي اطلق النار حيث تم القاء القبض عليه من قبل الشرطه والاجهزه الامنيه والتوجه به الى مركز شرطة بيت ساحورحيث تبين انه احد أبناء الاجهزه الأمنيه وبسؤاله اعترف بقيامه بإطلاق النار داخل القاعة التي يقام بها العرس .



وأضافت أن الشرطة قامت بتسليم الشخص المشتبه به بإطلاق النار إلى جهاز الاستخبارات العامة حسب الأصول كونها هي جهة الاختصاص .