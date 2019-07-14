دولي

مقتل ستة أشخاص جراء انقلاب حافلة ركاب وسط روسيا

مقتل ستة أشخاص جراء انقلاب حافلة ركاب وسط روسيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي ستة أشخاص حتفهم وأصيب آخرون بجروح، اليوم الأحد، نتيجة انقلاب حافلة ركاب في جمهورية بشكيريا وسط روسيا الاتحادية، وفقا للحصيلة الأخيرة للحادث.

وفي تصريح صحفي، أكد مسؤول في مديرية شرطة المرور في الجمهورية مصرع ستة أشخاص، وإصابة عشرات بجروح متفاوتة جراء الحادث. وأشار المسؤول إلى أن سائق الحافلة ذكر أن هطول مطر شديد أدى إلى فقدانه السيطرة عليها، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتابع أن مراقبي المرور يعملون في مكان الحادث لمعرفة ملابساته. فيما فتحت لجنة التحقيقات الروسية ملفا جنائيا بسبب الحادث.

من جهتها، نقلت وكالة (تاس) عن مصدر في أجهزة الطوارئ قوله إن 23 شخصا تضرروا بسبب الحادث، وتم نقل سبعة منهم إلى المستشفى، فيما تلقى 16 آخرون  الإسعافات في مكان وقوعه.


 

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