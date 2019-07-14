مجدلاني: مواقف أمريكا لا تختلف عن الاحتلال.. ووحدة الصف الوطني هو الحل





وقال مجدلاني خلال لقاء عبر شاشة (تلفزيون فلسطين): "الادارة الامريكية عندما ترى ان الاستيطان شرعي هي تعتبر ان الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 هي اراضي غير محتلة وربما متنازع عليها، كما أن الادارة عملت انقلابا على الشرعية الدولية".





وأضاف مجدلاني: "الفيتو الفلسطيني الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس، كان له اثر بالغ في أن هناك قوى كبيرة لم توافق على الذهاب للبحرين"، لافتا إلى أن كافة المواقف التي اتخذتها الادارة الامريكية، خلقت مساراً سياسياً جديداً.





وفي السياق، بين أن مواجهة كل التحديات، يأتي عبر توحيد الصف الداخلي الفلسطيني، والبناء على الصمود الفلسطيني، خطوات عملية لإنهاء الانقسام.

رام الله - دنيا الوطنأكد أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن مواقف الادارة الامريكية الحالية لا تختلف عن مواقف الاحتلال الاسرائيلي.