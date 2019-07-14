الخارجية تطالب المدعية العامة بمساءلة إسرائيل على جرائمها

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رام الله - دنيا الوطن

حذر رئيس إدارة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الانسان في وزارة الخارجية، عمر عوض الله، من استمرار الاحتلال بجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، في حال عدم تحرك المدعية العامة للجنائية الدولية بشكل فوري وسريع بفتح تحقيق لمساءلة هذا الاحتلال عن جرائمه في ظل غياب الحراك الدولي.



وأكد عوض الله، لمساءلة ومعاقبة اسرائيل على جرائمها و مطالبة المدعية العامة بشكل يومي من خلال رسائل وعن طريق البعثة الفلسطينية في لاهاي والتي تتابع بشكل حثيث إلى جانب مطالبة الدول الأطراف في محكمة الجنايات الدولية والأطراف في اتفاقية جينيف الثانية.



ودعا عوض الله إلى عزل اسرائيل أمام المجتمع الدولي مشيرا إلى أنه تم حشد كافة القانونيين الدوليين والمخزون القانوني من أجل وضع حد لدولة الاحتلال.



وجدد التأكيد بأن الحراك القانوني والدبلوماسي لن يتوقف للتوصل إلى إنهاء الاحتلال وأنه لا يوجد أي سبب لتأخير فتح تحقيق في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، مطالبا في السياق المجتمع الدولي بعدم البقاء ساكتا امام هذه الجرائم لان صمته هو من يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم.