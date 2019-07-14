اشتية إلى العراق لبحث تعميق العلاقات والتعاون الاقتصادي

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن سفير فلسطين لدى العراق احمد عقل، أن وفدا وزارياً كبيرا برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية سيصل الى بغداد الاثنين؛ للبحث في تعميق العلاقات والتعاون الاقتصادي بين الجانبين.



واكد عقل في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) اهمية الزيارة التي تأتي ضمن سياسة الانفكاك من الاقتصاد الاسرائيلي والانفتاح على الدول العربية، مشيرا الى ان الوفد يضم رئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج ووزراء المالية والتخطيط والاقتصاد والزراعة.



واضاف السفير عقل ان عدة اتفاقيات اقتصادية سيتم توقيعها من خلال منتدى رجال الاعمال الفلسطيني العراقي، مشيرا الى ان الوفد سيلتقي الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس وزرائه عادل عبد المهدي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.



وثمن عقل دور العراق التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية واخرها رفض صفقة القرن.