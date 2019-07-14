الكسواني: اقتحام الاحتلال لمصلى باب الرحمة يهدف لإثارة الفتنة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر مدير المسجد الأقصى المبارك عمر الكسواني ما تقوم به شرطة الاحتلال من تدنيس واقتحامات متكررة للمسجد، انتهاكا لقدسية وحرمة الاقصى ومحاولة؛ لفرض السيادة الإسرائيلية عليه بقوة السلاح لحماية المستوطنين.



وأكد الكسواني في حديث اذاعي، أن اقتحام شرطة الاحتلال لمصلى باب الرحمة يهدف لإثارة الفتنة والجدل في دائرة الأوقاف الاسلامية، مؤكدا ان ما ينفذه الاحتلال لا يعترف به أحد.



وشدد الكسواني على أن مصلى باب الرحمة يعتبر جزءاً من المسجد الاقصى ولن يسمح للسلطات الاحتلال بإغلاقه من جديد.