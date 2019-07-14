شؤون فلسطينية

عياش: الاحتلال سيسلم غداً عشرة مواتير خاصة بالقوارب ويوم الاربعاء عشرة حسكات

عياش: الاحتلال سيسلم غداً عشرة مواتير خاصة بالقوارب ويوم الاربعاء عشرة حسكات
رام الله - دنيا الوطن
أفاد نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين، بأن الاحتلال الاسرائيلي أبلغ الارتباط الفلسطيني، أنه سيسلم غداً الاثنين، عشرة مواتير خاصة بالقوارب، مع أجهزة أخرى والجوالات الخاصة بالصيادين.

وأشار عياش في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن عملية تسليم المواتير والاجهزة، سيتم عبر معبر بيت حانون/ايرز شمالي قطاع غزة.

وفي السياق، أعلن عياش أن الاحتلال سيسلم يوم الاربعاء أو الخميس، عشرة حسكات خاصة بالصيادين، عبر البحر.

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