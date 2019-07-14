وزير النقل والمواصلات ووكيل وزارة الاوقاف يوقعان إتفاقية نقل حجاج المحافظات الجنوبية





حيث سيتم نقل ما يقارب 3000 حاج وحاجة من المحافظات الجنوبية عبر معبر رفح البري الى مطار القاهرة الدولي وصولاً الى الديار الحجازية على متن الخطوط الجوية الفلسطينية الناقل الحصري لحجاج فلسطين بالتعاون مع شركة مصر للطيران عبر طائرات حديثة ومؤهلة لتوفير أقصى درجات الراحة والأمان للحجاج.



هذا وقد حرصت وزارة النقل والمواصلات طوال الأسابيع الماضية على تذليل كافة العقبات والمعيقات التي هددت نجاح موسم الحج لهذا العام بالشراكة مع الأخوة في سفارة فلسطين في جمهورية مصر العربية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية والإخوة في جمهورية مصر العربية عبر إيفاد لجنة الى جمهورية مصر بتعليمات مباشرة من وزير النقل والمواصلات عاصم سالم للوقوف على كافة المشاكل التي قد تواجه نجاح موسم الحج وتوفير كل ما يمكن لإنجاح الإتفاقية، وضمان وصول حجاج المحافظات الجنوبية الى الديار الحجازية وعودتهم سالمين الى أرض الوطن.



رام الله - دنيا الوطنبتوجيهات الرئيس محمود عباس، وتحت رعاية رئيس الوزراء د. محمد اشتيه، قام وزير النقل والمواصلات عاصم سالم بتوقيع إتفاقية نقل حجاج المحافظات الجنوبية مع وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام ابو الرب للعام 2019 م 1440.