الرئيس عباس: نأمل أن يحل السلام العادل على أساس حل الدولتين





وقدر الرئيس مواقف فرنسا الداعمة لحقوق شعبنا، وجهودكم الحثيثة لدفع عملية السلام قدماً، وقال: "كلنا أمل أن تتكلل هذه الجهود المباركة بالنجاح، رغم كل العقبات والتحديات التي تواجهنا، وأن يحل السلام العادل القائم على أساس حل الدولتين، فلسطين وإسرائيل، تعيشان بأمن وتعايش واحترام متبادل وحسن جوار"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وتمنى الرئيس في برقية التهنئة، للرئيس ماكرون وبلده وشعبه تحقيق المزيد من التقدم والرخاء، معرباً عن اعتزازه بعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط شعبينا، والتي تظل محل الاهتمام من أجل تطويرها وفتح آفاق جديدة أمامها لما فيه خيرهما ومصلحتهما المشتركة.

رام الله - دنيا الوطنهنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمناسبة احتفال بلاده بالعيد الوطني.