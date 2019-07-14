التربية والتعليم: تحديد موعد نتائج (الإنجاز) اليومين المُقبلين

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة التربية والتعليم العالي: إنها لم تحدد حتى الآن الموعد النهائي لإعلان نتائج الثانوية العامة (الإنجاز) للعام الدراسي 2019 .



وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي، أن اللجنة ستجتمع خلال اليومين المقبلين، من أجل تحديد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة، والتعميم لكافة الطلاب وأولياء الأمور، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).



ونفت بشكل نهائي تحديد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة، مؤكدةً بأن النتائج لن تُعلن غدًا الاثنين أو بعد غد، والذي قد تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي هو خالٍ من صحة.



في وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن انتهاء التصحيح بشكل نهائي لجميع اختبارات الثانوية العامة (الإنجاز) 2019 في فلسطين، وكامل محافظاتها.



يذكر، أن امتحانات الثانوية العامة في فلسطين (الإنجاز) انطلقت مع بداية شهر حزيران/ يونيو 2019، واستمرت حتى 26 منه، حيث بلغ عدد الطلبة في كامل محافظات الضفة في الفروع كلها 44486 طالباً وطالبة، وفي غزة 31360، في حين بلغ عدد الطلبة المتقدمين للامتحان خارج الوطن والشتات 284.