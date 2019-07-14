شؤون فلسطينية

الجامعة العربية تُحذر من تزايد التحديات المصيرية التي تواجه القضية الفلسطينية

الجامعة العربية تُحذر من تزايد التحديات المصيرية التي تواجه القضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
حذر سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، من تزايد التحديات المصيرية، التي تواجه القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها تصاعد العدوان الإسرائيلي بصورة غير مسبوقة على منظومة الحقوق الفلسطينية كافة، في ظل انحياز الإدارة الأميركية لإسرائيل الذي وصل حد التطابق والشراكة في العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه.

وقال أبو علي، في كلمته أمام أعمال مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، الذي عقد، اليوم الأحد، بمقر الجامعة العربية في دورته العادية الـ 102: "إن نجاح مؤتمر المانحين الذي عقد في نيويورك في 29 حزيران/ يونيو الماضي والذي أسفر عن تبرع 23 دولة مانحة لوكالة (أونروا)، بأكثر من 110 ملايين دولار، أكد ثقة المجتمع الدولي في (أونروا) وكفاءتها ومواصلة دعمه لها وضرورة استمرارها"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وأشار إلى أن المبعوث الأمريكي، دعا الجميع إلى التوقف عن التظاهر أن (أونروا) وقرارات الأمم المتحدة كفيلة وحدها بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكداً بذلك محاولات الإدارة الأمريكية إنهاء وتصفية (أونروا) بل وإلغاء مرجعيات عملية السلام، والأسس التي عبرت عن موقف وإرادة المجتمع الدولي كما القانون والمواثيق الدولية.

وقال أبو علي: "إنني على ثقة أن الشعب الفلسطيني لن ينكسر، ولن تخضع إرادته، وسيستمر في معركته العادلة بثبات، مستنداً على حقه المشروع وعدالة قضيته، وعلى دعم أشقائه العرب لتحقيق الحرية والاستقلال، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف".

وتابع: "أمام هذا الاجتماع المهم جدول أعمال حافل بالقضايا والموضوعات الدورية، التي تواكب مستجدات الوضع الفلسطيني واحتياجاته، وأنا على ثقة، أن مشاركتكم الفعالة في النقاشات، سوف تخرج بتوصيات واضحة وفعالة لخدمة المجتمع".

يشار إلى أن أعمال المؤتمر تستمر لمدة خمسة أيام؛ لبحث عدد من التطورات والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها تجديد التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والاستيطان، والقدس.

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