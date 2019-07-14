الصحة بغزة تُشكل لجنة تحقيق في ملابسات وفاة مواطنة حامل بأربعة أجنة

رابط مختصر:

خاص دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أنها شكلت لجنة مختصة، للتحقيق في ملابسات وفاة المواطنة (ن، ا)، (19 عاماً)، والتي كانت حاملاً بأربعة أجنة، وفي شهرها السادس.



وقالت الوزارة لـ"دنيا الوطن: "إن المواطنة (ن، ا)، وصلت قبل يومين، إلى مجع الشفاء الطبي، وفي حالة إعياء شديد".