شؤون فلسطينية

اجتماع عاجل "للتعاون الإسلامي" لبحث الانتهاكات في القدس

اجتماع عاجل "للتعاون الإسلامي" لبحث الانتهاكات في القدس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، عقد اجتماع وزاري استثنائي، الأربعاء المقبل، لبحث الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس.

وقالت المنظمة، في بيان، لها اليوم الأحد: "إن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي (تضم 57 دولة) تعقد اجتماعاً استثنائياً موسعاً على مستوى وزراء الخارجية، وذلك في مقرها بمدينة جدة السعودية، الأربعاء المقبل"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).

وأوضحت، أن الاجتماع يبحث الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس الشريف، بما في ذلك إقدام "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤخراً على فتح نفق ما يُسمى بـ "طريق الحجّاج" أسفل بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

كما يناقش الاجتماع مصادرة "إسرائيل" العديد من العقارات الفلسطينية في القدس الشريف، والتهديد بهدم عشرات المنازل ضمن سياسة تهويد المدينة المقدّسة، وتهجير أهلها، وتغيير هويتها العربية.

ومطلع حزيران/ يونيو الجاري، شارك كل من السفير الأمريكي لدى "إسرائيل"، ديفيد فريدمان، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، في مراسم افتتاح نفق جنوب المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، وسط انتقادات عربية وإسلامية.

ويمر النفق ببلدة سلوان، وتم افتتاحه في ظل إجراءات أمنية مشددة وإغلاق كامل للبلدة، ويمتد الطريق بين بركة سلوان التاريخية وأسفل المسجد الأقصى، وباحة حائط البراق (الحائط الغربي للمسجد).

وكثفت "إسرائيل" أنشطتها لمحو هوية القدس وتهويد المدينة، التي يتمسك بها الشعب الفلسطيني عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال "إسرائيل" للقدس.

أخبار ذات صلة

وزير النقل والمواصلات ووكيل وزارة الاوقاف يوقعان إتفاقية نقل حجاج المحافظات الجنوبية

وزير النقل والمواصلات ووكيل وزارة الاوقاف يوقعان إتفاقية نقل حجاج المحافظات الجنوبية

الرئيس عباس: نأمل أن يحل السلام العادل على أساس حل الدولتين

الرئيس عباس: نأمل أن يحل السلام العادل على أساس حل الدولتين

التربية والتعليم: تحديد موعد نتائج (الإنجاز) اليومين المُقبلين

التربية والتعليم: تحديد موعد نتائج (الإنجاز) اليومين المُقبلين

الجامعة العربية تُحذر من تزايد التحديات المصيرية التي تواجه القضية الفلسطينية

الجامعة العربية تُحذر من تزايد التحديات المصيرية التي تواجه القضية الفلسطينية

الصحة بغزة تُشكل لجنة تحقيق في ملابسات وفاة مواطنة حامل بأربعة أجنة

الصحة بغزة تُشكل لجنة تحقيق في ملابسات وفاة مواطنة حامل بأربعة أجنة

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

الاحتلال ينشر كاميرات بالضفة الغربية يمكنها تحديد الأوجه

الاحتلال ينشر كاميرات بالضفة الغربية يمكنها تحديد الأوجه

قوات الاحتلال تُطلق النار على فلسطينيين بزعم اقترابهم من السياج جنوب القطاع

قوات الاحتلال تُطلق النار على فلسطينيين بزعم اقترابهم من السياج جنوب القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

وزير النقل والمواصلات ووكيل وزارة الاوقاف يوقعان إتفاقية نقل حجاج المحافظات الجنوبية

وزير النقل والمواصلات ووكيل وزارة الاوقاف يوقعان إتفاقية نقل حجاج المحافظات الجنوبية

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

قوات الاحتلال تُطلق النار على فلسطينيين بزعم اقترابهم من السياج جنوب القطاع

قوات الاحتلال تُطلق النار على فلسطينيين بزعم اقترابهم من السياج جنوب القطاع

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الاثنين

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الاثنين

أسير محرر يعاني من الفشل الكلوي من الزبابدة يُناشد الرئيس بإنقاذه

أسير محرر يعاني من الفشل الكلوي من الزبابدة يُناشد الرئيس بإنقاذه

دراسة لـ &#34;الإحصاء&#34;: البطالة بين الخريجين تتجاوز 50%

دراسة لـ "الإحصاء": البطالة بين الخريجين تتجاوز 50%

تعليمات من الشرطة بغزة للمواطنين بخصوص نتائج امتحان الثانوية العامة

تعليمات من الشرطة بغزة للمواطنين بخصوص نتائج امتحان الثانوية العامة

الشرطة تكشف ملابسات جريمة تشهير عبر تطبيق (انستغرام) في الخليل

الشرطة تكشف ملابسات جريمة تشهير عبر تطبيق (انستغرام) في الخليل

منوعات

وفاة الممثلة الأمريكية ستيفاني نيزنيك في ظروف غامضة

وفاة الممثلة الأمريكية ستيفاني نيزنيك في ظروف غامضة

مذيعة العربية سارة دندراوي‏ تثير غضبا واسعاً في الكويت بسبب &#34;الخمور&#34;

مذيعة العربية سارة دندراوي‏ تثير غضبا واسعاً في الكويت بسبب "الخمور"

إطلالة غير متوقعة.. ميريام فارس بالمايوه وروج &#34;سيلفر&#34; تثير الجدل

إطلالة غير متوقعة.. ميريام فارس بالمايوه وروج "سيلفر" تثير الجدل

شاهد.. رد صادم من أصالة لمعجب يعترف لها بحبه

شاهد.. رد صادم من أصالة لمعجب يعترف لها بحبه

نجمة إغراء باكستانية ترفض قبلات الزوج لزوجته علانية: نحن بلد مسلم

نجمة إغراء باكستانية ترفض قبلات الزوج لزوجته علانية: نحن بلد مسلم

بعد مرضها.. ريهام سعيد توجه رسالة لزوجها

بعد مرضها.. ريهام سعيد توجه رسالة لزوجها

فين البنطلون؟ صورة مثيرة للجدل لرانيا يوسف وابنتيها في المطار

فين البنطلون؟ صورة مثيرة للجدل لرانيا يوسف وابنتيها في المطار

مذيعة mbc تتعرض لإصابة بالغة في هولندا وتفقد القدرة على المشي

مذيعة mbc تتعرض لإصابة بالغة في هولندا وتفقد القدرة على المشي

الجمهور يفتح النار على &#34;حلا شيحا&#34; في أحدث صورة جريئة لها

الجمهور يفتح النار على "حلا شيحا" في أحدث صورة جريئة لها

أول رد فعل علني من أنغام تجاه عودة زوجها لطليقته

أول رد فعل علني من أنغام تجاه عودة زوجها لطليقته

عربي

ضبط خلية خططت لتنفيذ هجمات ضد متظاهرين بالجزائر

ضبط خلية خططت لتنفيذ هجمات ضد متظاهرين بالجزائر

وزارة الاعلام الكويتية: نرفض اقحام الكويت بقضايا إعلامية لا دخل لها فيها

وزارة الاعلام الكويتية: نرفض اقحام الكويت بقضايا إعلامية لا دخل لها فيها

نبش قبر صدام حسين ونقل جثته لمكان مجهول

نبش قبر صدام حسين ونقل جثته لمكان مجهول

خمس إصابات في تفجير انتحاري وسط الصومال

خمس إصابات في تفجير انتحاري وسط الصومال