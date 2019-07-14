إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.



وأفاد الناشط الإعلامي محمد عوض، بأن المواجهات اندلعت بمنطقة الظهر القريبة من مستوطنة (كرمي تسور) جنوب بيت أمر، عقب اقتحامها من قبل جنود الاحتلال، وسط إطلاق الرصاص المغلف بالمطاط وقنابل الغاز، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانياً، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).