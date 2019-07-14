زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب إندونيسيا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب جزيرة هالماهيرا الإندونيسية.



وأوضحت الهيئة أن الزلزال كان بقوة 7.3 درجة، ووقع على عمق 10 كيلومترات، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.