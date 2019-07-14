إسرائيل تبدأ بمشروع استخراج الغاز من المتوسط

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رام الله - دنيا الوطن

بدأت إسرائيل اليوم الأحد، في إنشاء أكبر مشروع لإنتاج الطاقة واستخراج الغاز من البحر الأبيض المتوسط.



وأفادت القناة السابعة الاسرائيلية، بأن الهياكل التشغيلية لمنصات الغاز بدأت اليوم، بالتحرك من تكساس إلى البحر المتوسط لاستخراج الغاز من حقل ليفتان ونقله إلى إسرائيل.



وأوضحت القناة، أنه مع وصول أجزاء الهيكل التشغيلي للمنصة المكونة من خمس وحدات، في الأسابيع المقبلة ستجري أعمال بناء برج المنصة وسيتم استخراج الغاز من خلالها بواسطة أكبر رافعة بحرية في العالم وسيستغرق ذلك أربعة أسابيع، ومن المتوقع أن يتم المشروع مع نهاية العام.