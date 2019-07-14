قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطينيين بزعم اقترابهم من السياج جنوب القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الأحد، النار على مجموعة من الشبان الفلسطينيين الذين تظاهروا قرب الحدود الشرقية لجنوب قطاع غزة.



وأفاد موقع (واللا) الاسرائيلي، بأن قوات الجيش أطلقت النار على عدد من الشبان بزع اقترابهم من السياج الأمني جنوب قطاع غزة.



وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، في إطار فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.