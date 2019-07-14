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وزارة الاعلام الكويتية: نرفض اقحام الكويت بقضايا إعلامية لا دخل لها فيها

وزارة الاعلام الكويتية: نرفض اقحام الكويت بقضايا إعلامية لا دخل لها فيها
رام الله - دنيا الوطن
أعربت وزارة الاعلام الكويتية، عن رفضها لاقحام الكويت بقضايا إعلامية لا دخل لها فيها، مشيرة إلى أن ما قامت مذيعة قناة العربية، يحمل إساءة بالغة غير مقبولة تجاه الكويت وشعبها.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الكويت سعت وتسعى دائما الى وحدة الموقف الخليجي، وتجاوز الخلاف بين الأشقاء، كما دعت دائما الى وقف الحملات الاعلامية لما تمثله من مساس بالعلاقات الأخوية بين أبناء دول المجلس وتأثير سلبي مباشر على روح تلك العلاقة.

وأشارت الوزارة إلى حرص الكويت على النأي بنفسها عن أن تكون طرفا في تلك الحملات، مشددة على أنها قد اتخذت اجراءاتها الداخلية المعتادة بالتواصل ع المسؤولين في قناة العربية، ومكتبها في الكويت، وطالبتها بتصحيح الخطأ وتداركه فورا.

وأكدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الكويت تحترم حرية التعبير والعمل الاعلامي المهني، لا سيما الذي يسعى الى تقريب وجهات النظر وتحديد وحدة الصف الخليجي.

وكانت الإعلامية السعودية سارة دندراوي، قد أثارت غضباً عارماً بين الكويتيين؛ حيث زجت شعب الكويت في تعليق على خبر يتعلق بالخمور، في وصف اعتبره الكويتيون مسيئاً بحقهم ولبلدهم.

وكانت الإعلامية السعودية تطرقت، في عرض خبر نقلته وكالة "بلومبيرغ" مؤخراً، يتحدث عن تخفيض لأسعار الكحول في قطر؛ ضمن إجراءات تتعلق بتنظيم كأس العالم 2022.

وفي ختام قراءتها للخبر الذي استعرضته بشكل يسيء إلى قطر، ضمن فقرة إخبارية على قناة "العربية" السعودية، قالت: "ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري".

على إثر هذا التعليق، دشن نشطاء كويتيون على منصة "تويتر" وسماً حمل غضباً واستياءً من الدندراوي، بعنوان "ساره_ظرنطاوي"، عبروا من خلاله عن انزعاجهم من تطرق الإعلامية في قناة العربية السعودية، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، للكويت.

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