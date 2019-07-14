دولي

نتنياهو يقترح تعيين سفير إسرائيلي جديد لدى الأمم المتحدة

نتنياهو يقترح تعيين سفير إسرائيلي جديد لدى الأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت صحيفة (يسرائيل هيوم)، اليوم الأحد، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اقترح على رئيس حزب "اليمين الجديد"، ووزير التعليم السابق، نفتالي بينت، تعيينه سفيرًا لإسرائيل لدى الأمم المتحدة.

وبحسب الصحيفة، قالت مصادر مقربة من نتنياهو: "إن تعيين بينت سفيراً لإسرائيل، يأتي مقابل عدم ترشحه في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة المقررة في 17 أيلول/ سبتمبر".

وأضافت الصحيفة: "من المتوقع أن ينهي سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، مهامه في الأشهر القريبة المقبلة، وحتى الآن، تردد اسم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان كمرشح لهذا المنصب".

من جهته رد حزب "اليمين الجديد" على اقتراح نتنياهو، بأن "الحزب برئاسة نفتالي بينت، يقدم خطاً فريداً من اليمين الحقيقي، وسيخوض الانتخابات بكل قوته في الحكومة المقبلة، وأي اقتراح آخر لا يوجد له صلة بالموضوع".

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