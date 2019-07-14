شؤون فلسطينية

طالع الاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

طالع الاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، عن آلية سفر المواطنين الفلسطينيين عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين.

وأكدت الوزارة أن الأسماء المراد سفرها هم من الرقم (375) حتى الرقم (828) من كشف (7/11)، مشددة على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الأرقام التسلسلية في الكشف، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت الوزارة، المسافرين، إحضار بطاقة الهوية، وحجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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