أسير محرر يعاني من الفشل الكلوي من الزبابدة يُناشد الرئيس بإنقاذه

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن - رامي دعيبس



ناشد أسير محرر من بلدة الزبابدة جنوب شرق جنين فخامة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء ووزيرة الصحة بإنقاذ حياته حيث يعاني من فشل كلوي منذ فترة وبات يهدد حياته.



وذكر الأسير المحرر شادي طعمه داود والذي قضى أربعة أعوام ونصف في سجون الاحتلال حيث عانى خلال تلك الفترة من عدة أمراض مزمنة والتهابات شديدة وحادة وانه بحاجة ماسة إلى العلاج الفوري جراء الفشل الكلوي الذي يعاني منه اذ انه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من زوجته وابنته وبسبب وضعه الصحي فانه لا يستطيع العمل منذ إصابته بالمرض ويعاني من وضع اقتصادي متردي للغاية وبحاجة ماسة لزراعة كلية.



ودعا داود كافة الجهات المختصة وخاصة في وزارة الصحة إلى الالتفات إلى وضعه وإجراء ما يمكن حتى يتمكن من زراعة الكلية دون تأخير إن كان في الوطن أم في مستشفيات دول أخرى



وأفادت عائلته أن مرضه اثر على كافة مناحي الحياة في البيت ويسعون جاهدون للتواصل مع كافة الجهات المختصة للتعاون من اجل توفير العلاج المناسب له وإنقاذ حياته مناشدين فخامة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء ووزيرة الصحة وكل من يستطيع تقديم المعونة لإنقاذ حياة ابنهم جراء المرض الذي الم به.



ويذكر أن عددا من مؤسسات البلدة وأصدقاء المريض قد وجهوا عددا من المناشدات للجهات الرسمية المختصة ولأهل الخير لتقديم يد المساعدة في إنقاذ حياته إضافة إلى العديد من المناشدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



