دولي

ميركل تُشيد بمنفذ محاولة اغتيال هتلر عام 1944

ميركل تُشيد بمنفذ محاولة اغتيال هتلر عام 1944
انجيلا ميركل
رام الله - دنيا الوطن
وصفت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، منفذي محاولة اغتيال الزعيم النازي، أدولف هتلر، بـ "القدوة"، مشددةً على ضرورة مقاومة اليمين المتطرف في البلاد بكل حسم.

وأكدت ميركل أمس، بمناسبة مرور 75 عاماً على المحاولة الفاشلة لاغتيال هتلر في أثناء الحرب العالمية الثانية، أن الألمان اليوم "ملزمون بالتصدي لكافة التوجهات التي تسعى لتدمير ديمقراطيتنا"، وفق (روسيا اليوم).

وأضافت المستشارة، أن منفذي محاولة الاغتيال "أظهروا أنهم يتبعون ضميرهم، وشكلوا بذلك جزءاً من تاريخ ألمانيا الذي كان، فيما عدا ذلك، غارقاً في ظلام النازية".

وتابعت: "منفذو المحاولة يستحقون الشكر، لأن دستورنا ربما ما كان من الممكن أن ينشأ بدون هذه الأفعال، نشأنا على أكتاف شجاعة هؤلاء الأفراد، ويمكننا أن نسعد بوجود هذا الجزء في تاريخنا".

جدير بالذكر، أن العقيد كلاوس فون شتاوفنبرغ، حاول بالتعاون مع ضباط آخرين في 20 تموز/ يوليو عام 1944، اغتيال هتلر بتفجير قنبلة أثناء عقده اجتماعاً مع كبار ضباطه، إلا أن المحاولة باءت بالفشل، ونجا هتلر من التفجير، وتلقى جروحا طفيفة، ليتم بعدها إعدام العقيد والضباط المتورطين في المحاولة.

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