تعليمات من الشرطة بغزة للمواطنين بخصوص نتائج امتحان الثانوية العامة

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

طالبت الشرطة بغزة، المواطنين، بعدم إطلاق النار، خلال إعلان نتائج الثانوية العامة (الإنجاز).



وهنأت الشرطة في تصريح لها، جميع الطلبة وذويهم في هذه المناسبة الوطنية، داعية الجميع لعدم إفساد هذا العرس الوطني الكبير من خلال إطلاق النار في الهواء والألعاب النارية، والذي سبب خلال السنوات السابقة، حالات قتل وإصابات مختلفة.



وأفاد د. محمد عواد، مدير عام القياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم العالي، بأن لجنة الامتحانات العامة، ستجتمع خلال الأيام المقبلة، نافياً الأنباء التي تُشاع حول تحديد موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة (الإنجاز) حتى اللحظة.



وأشار عواد في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن لجنة الانتخابات، ستجتمع خلال الأيام المقبلة، وستُحدد موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة، كذلك آلية نشرها.