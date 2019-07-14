شؤون فلسطينية

الشرطة تكشف ملابسات جريمة تشهير عبر تطبيق (انستغرام) في الخليل

الشرطة تكشف ملابسات جريمة تشهير عبر تطبيق (انستغرام) في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
 كشفت الشرطة، اليوم، ملابسات جريمة تشهير، طالت إحدى السيدات عبر تطبيق (انستغرام) في الخليل. 

وذكـرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، "بأنه وبناء على شكوى، تقدمت بها إحدى السيدات، مفادها تعرضها للتشهير ونشر صورها ومعلومات وأخبار كاذبة عنها على تطبيق (انستغرام) من قبل مجهول، وعلى الفور باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري الإلكتروني؛ لكشف ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعل".

وأضافت بأنه وبعد الانتهاء من جمع المعلومات والأدلة الإلكترونية المتعلقة بالجريمة، تمكنت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من تحديد هوية المشتبه به، وإلقاء القبض عليه، حيث تبين أن الغرض من عملية التشهير، هو النيل من سمعة المشتكية.

وأكدت توقيف المشتبه به 24 ساعة، وإحالته للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

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