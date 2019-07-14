خمس إصابات في تفجير انتحاري وسط الصومال

انفجار في الصومال - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

لقي انتحاري، كان يرتدي حزاماً ناسفاً مصرعه، وأصيب خمسة آخرون، صباح الأحد، جراء تفجير، استهدف مقهى قبالة مقر الإدارة المحلية في مدينة طوسمريب، عاصمة ولاية جملدغ (وسط)، وسط الصومال، بحسب مصدر أمني.



ونقلت وكالة (الأناضول) التركية عن محمد يريسو، ضابط في الجيش، إن الانتحاري فجّر نفسه في المقهى الشعبي، عندما أخفق باقتحام مقر الإدارة المحلية بطوسمريب (شمال غرب العاصمة مقديشو)، ما أدى إلى مقتله، وإصابة خمسة بينهم سيدة وطفل.



وبحسب شهود عيان، فإن الانتحاري كان يجلس في المقهي لساعات قبل أن يفجّر نفسه، فيما تضاربت الأنباء حول عدد التفجيرات المتزامنة بالمدينة، فيما قالت مصادر: إن التفجير الثاني، عبارة عن مواد متفجرة كانت بحوزة الانتحاري.



ويقيم بالمدينة، رئيس الوزراء حسن علي خيري، إلى جانب مسؤولين من حكومته، وأعضاء من البرلمان.



وطوقت قوات أمنية مقر الإدارة المحلية، تحسباً لوقوع تفجيرات أخرى.