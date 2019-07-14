دولي

هل تَسلّمت إيران رسالة من أمريكا عبر روسيا؟

هل تَسلّمت إيران رسالة من أمريكا عبر روسيا؟
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، تسلم طهران أي رسالة أمريكية عبر روسيا؛ للتفاوض على مستوى وزراء الخارجية.

وأكد موسوي، وفق (روسيا اليوم)، الأحد، أن إيران لم تخض مفاوضات مع أي مسؤول أمريكي، ولا على أي مستوى.

من جهته، أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في كلمة له بإقليم خراسان الشمالي، شمال شرقي إيران، انخفاض ديون بلاده الخارجية بنسبة 25% رغم العقوبات الأمريكية، المفروضة منذ 14 شهراً.

وقال الرئيس الإيراني: إن"العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران لو فرضت على أي بلد آخر لواجه انهيارات، لكننا صمدنا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الثامن من أيار/مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق الأممي المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، واستئناف عقوبات اقتصادية مشددة ضد إيران عبر مرحلتين، أولهما: في آب/ أغسطس، بينما دخلت الحزمة الثانية: حيز التنفيذ في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه، وتستهدف صادرات النفط، والبتروكيماويات، والطاقة.

وأعلنت إيران قبل أيام، خطوات جديدة في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي لعام 2015، إلا أنها أشارت إلى أن أبواب الدبلوماسية، ما زالت مفتوحة.

كما منحت إيران مهلة 60 يوماً إضافية للدول الأوروبية للحفاظ على الاتفاق، قبل اتخاذ خطوة تصعيدية ثالثة، وأعلنت مطلع الشهر الجاري، تجاوز الحد المسموح به، بموجب الاتفاق النووي، من مخزون اليورانيوم قليل التخصيب، وهو 300 كيلوغرام.

أخبار ذات صلة

نتنياهو يقترح تعيين سفير إسرائيلي جديد لدى الأمم المتحدة

نتنياهو يقترح تعيين سفير إسرائيلي جديد لدى الأمم المتحدة

ميركل تُشيد بمنفذ محاولة اغتيال هتلر عام 1944

ميركل تُشيد بمنفذ محاولة اغتيال هتلر عام 1944

نتنياهو يُهدد نصر الله بـ &#34;ضربة عسكرية ساحقة&#34;

نتنياهو يُهدد نصر الله بـ "ضربة عسكرية ساحقة"

رغم الضغوطات الأمريكية.. روحاني يُعلن انخفاض الديون الخارجية وتراجع معدل البطالة

رغم الضغوطات الأمريكية.. روحاني يُعلن انخفاض الديون الخارجية وتراجع معدل البطالة

التسريبات البريطانية تكشف علاقة أوباما بانسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني

التسريبات البريطانية تكشف علاقة أوباما بانسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني

طائرة روسية خامسة محملة بمعدات منظومة &#34;إس- 400&#34; الدفاعية تصل أنقرة

طائرة روسية خامسة محملة بمعدات منظومة "إس- 400" الدفاعية تصل أنقرة

صحيفة ألمانية: (إس 400) تشكل نقطة اللاعودة لتركيا

صحيفة ألمانية: (إس 400) تشكل نقطة اللاعودة لتركيا

ماكرون يُعلن تشكيل قيادة عسكرية فضائية

ماكرون يُعلن تشكيل قيادة عسكرية فضائية

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

طالع الاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

طالع الاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

أسير محرر يعاني من الفشل الكلوي من الزبابدة يُناشد الرئيس بإنقاذه

أسير محرر يعاني من الفشل الكلوي من الزبابدة يُناشد الرئيس بإنقاذه

دراسة لـ &#34;الإحصاء&#34;: البطالة بين الخريجين تتجاوز 50%

دراسة لـ "الإحصاء": البطالة بين الخريجين تتجاوز 50%

تعليمات من الشرطة بغزة للمواطنين بخصوص نتائج امتحان الثانوية العامة

تعليمات من الشرطة بغزة للمواطنين بخصوص نتائج امتحان الثانوية العامة

الشرطة تكشف ملابسات جريمة تشهير عبر تطبيق (انستغرام) في الخليل

الشرطة تكشف ملابسات جريمة تشهير عبر تطبيق (انستغرام) في الخليل

وسط تأكيدات لمواجهة تفكيك (أونروا).. انطلاق مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين بالقاهرة

وسط تأكيدات لمواجهة تفكيك (أونروا).. انطلاق مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين بالقاهرة

الخارجية تحذر من خطورة تصريحات غرينبلات الهادفة لفرض مفاهيم جديدة للصراع

الخارجية تحذر من خطورة تصريحات غرينبلات الهادفة لفرض مفاهيم جديدة للصراع

وزيرة الصحة: نسعى لتطوير أقسام الولادة في مشافينا وتمكين القابلات

وزيرة الصحة: نسعى لتطوير أقسام الولادة في مشافينا وتمكين القابلات

منوعات

وفاة الممثلة الأمريكية ستيفاني نيزنيك في ظروف غامضة

وفاة الممثلة الأمريكية ستيفاني نيزنيك في ظروف غامضة

مذيعة العربية سارة دندراوي‏ تثير غضبا واسعاً في الكويت بسبب &#34;الخمور&#34;

مذيعة العربية سارة دندراوي‏ تثير غضبا واسعاً في الكويت بسبب "الخمور"

إطلالة غير متوقعة.. ميريام فارس بالمايوه وروج &#34;سيلفر&#34; تثير الجدل

إطلالة غير متوقعة.. ميريام فارس بالمايوه وروج "سيلفر" تثير الجدل

شاهد.. رد صادم من أصالة لمعجب يعترف لها بحبه

شاهد.. رد صادم من أصالة لمعجب يعترف لها بحبه

نجمة إغراء باكستانية ترفض قبلات الزوج لزوجته علانية: نحن بلد مسلم

نجمة إغراء باكستانية ترفض قبلات الزوج لزوجته علانية: نحن بلد مسلم

بعد مرضها.. ريهام سعيد توجه رسالة لزوجها

بعد مرضها.. ريهام سعيد توجه رسالة لزوجها

فين البنطلون؟ صورة مثيرة للجدل لرانيا يوسف وابنتيها في المطار

فين البنطلون؟ صورة مثيرة للجدل لرانيا يوسف وابنتيها في المطار

مذيعة mbc تتعرض لإصابة بالغة في هولندا وتفقد القدرة على المشي

مذيعة mbc تتعرض لإصابة بالغة في هولندا وتفقد القدرة على المشي

الجمهور يفتح النار على &#34;حلا شيحا&#34; في أحدث صورة جريئة لها

الجمهور يفتح النار على "حلا شيحا" في أحدث صورة جريئة لها

أول رد فعل علني من أنغام تجاه عودة زوجها لطليقته

أول رد فعل علني من أنغام تجاه عودة زوجها لطليقته

عربي

خمس إصابات في تفجير انتحاري وسط الصومال

خمس إصابات في تفجير انتحاري وسط الصومال

شاهد: حرب كلامية بين أمير سعودي وأفيخاي أدرعي بسبب خطاب نصر الله

شاهد: حرب كلامية بين أمير سعودي وأفيخاي أدرعي بسبب خطاب نصر الله

مُشيداً بالسعودية.. قرقاش يُوجه طلباً لقطر بشأن الحج

مُشيداً بالسعودية.. قرقاش يُوجه طلباً لقطر بشأن الحج

رسالة من &#34;خامنئي&#34; كانت وراء خطاب &#34;نصر الله&#34; المفاجئ بحرب تموز

رسالة من "خامنئي" كانت وراء خطاب "نصر الله" المفاجئ بحرب تموز