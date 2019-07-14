شؤون فلسطينية

اشتية: 6600 حاج فلسطيني سيغادرون هذا العام أيام 25 و26 الشهر الجاري

اشتية: 6600 حاج فلسطيني سيغادرون هذا العام أيام 25 و26 الشهر الجاري
رام الله - دنيا الوطن
برعاية وحضور رئيس الوزراء، محمد اشتية، وقعت وزارتا النقل والمواصلات، ممثلة بوزيرها عاصم سالم، والأوقاف والشؤون الدينية، ممثلة بوكيلها حسام أبو الرب، اليوم الأحد، في مكتب رئيس الوزراء برام الله، اتفاقية لنقل حجاج المحافظات الجنوبية.

وقال رئيس الوزراء: "نعلن إتمام كامل التجهيزات لبدء موسم الحج من الأراضي الفلسطينية إلى الديار الحجازية، وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، عملنا كل ما هو ممكن من أجل أن تكون التجهيزات على أكمل وجه".

وأضاف: "6600 حاج فلسطيني، سيغادرون هذا العام منهم 2700 حاج من قطاع غزة، وستبدأ مغادرتهم في 25 و26 من الشهر الجاري على أربع دفعات من خلال (معبر رفح) إلى مطار القاهرة، ومن ثم إلى الديار الحجازية، وأشكر إخواننا في جمهورية مصر العربية، على تذليل كافة العقبات، وعلى التسهيلات التي قدموها لنا، وسيتم نقل الحجاج عبر الخطوط الجوية الفلسطينية، وتم توقيع اتفاقية هذا اليوم بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والخطوط الجوية الفلسطينية، الناقل الحصري لحجاجنا".

وتابع رئيس الوزراء: "حجاج الضفة الغربية، سيغادرون يومي 27 و28 من الشهر الجاري، وذلك على دفعتين، وقد تم حجز الفنادق على أكمل وجه، والمهم في هذا العام ولأول مرة؛ تم إصدار فيزا إلكترونية لكل حاج، وهناك مؤشر إلكتروني على اللوائح التعريفة لكل حاج".

وأردف: "أشكر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، على الجهود التي بذلوها؛ لتذليل العقبات أمام حجاجنا، وأشكر وزير النقل والمواصلات على الجهد الذي بذله، وسوف يُغادر الوزير إلى مصر لاستكمال الاتفاقيات مع شركات النقل المصرية".

واستطرد: "نؤكد لأهلنا حرصنا وحرص الرئيس والحكومة، وكل مفاصل السلطة الوطنية على العمل من أجل تسهيل رحلة الحجاج وتوفير كل احتياجاتهم، كما نشكر ونقدر جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على تفضله بتقديم منحة لألف حاج من أهالي الشهداء، وهذا الموقف النبيل ليس جديداً لخادم الحرمين الشريفين، ولا يفوتني أن أشكر إخواني في المملكة الأردنية الهاشمية، ملكاً وحكومة على تفضلهم، بتسهيل انتقال الحجاج".

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