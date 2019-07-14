وزارة الأوقاف والشئون الدينية تعلن تسعيرة الحج لهذا الموسم





كما استطاعت توفير حافلات حديثة لنقل الحجاج من أماكن سكنهم إلى الحرم لأداء الصلوات، وتوفير مكان لموقف حافلات الصلوات، كما وفرت حافلات حديثة لنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الحج بوزارة الأوقاف والشئون الدينية أن تسعيرة الحج لهذا العام 1440هــ-2019م 2018م لحجاج بيت الله الحرام في (المحافظات الجنوبية ) تبلـغ( 2790 ) دينار أردني.ودعت جميع الحجاج المقبولين للحج هذا العام والمسددين الدفعة الأولى إلى ضرورة استكمال باقي الرسوم والبالغة (1290) دينار أردني مباشرة عبر فروع البنك الإسلامي الفلسطيني وذلك ابتداء من صباح يوم الاثنين الموافق 15/7/2019م وحتى نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 17/7/2018م ، وشدد أنه لن تقبل أية إيداعات بعد هذا التاريخ.كما دعت لجنة الحج والعمرة الحجاج إلى دفع رسوم الحج مباشرة في فروع البنك الإسلامي الفلسطيني دون وساطة الشركات ، لافتة إلى أن وزارة الأوقاف غير مسئولة عن أي رسوم تدفع عن طريق الشركات .وأكدت اللجنة أن وزارة الأوقاف والشئون الدينية بناءً على تعليمات ومتابعة من دولة رئيس الوزراء وزير الاوقاف الدكتور محمد اشتيه سعت هذا العام على تطوير كافة الخدمات المقدمة للحجاج من خلال توفير سكن وخدمات مميزة ، وهي عبارة عن فنادق حديثة ومواقع مميزة.