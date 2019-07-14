أحكام رادعة لمتهمين بالإيذاء والتشهير

أصدرت محكمة صلح رام الله، برئاسة القاضي أيمن ظاهر، اليوم الأحد، حكماً بحق المتهمين (م. ا)، و(ا. ا) بالحبس لمدة سنة لكل واحد منهما، عن تهمة الإيذاء، خلافاً لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات لسنة 1960.





كما أصدرت المحكمة ذاتها، حكماً بحق المتهم (ع. ج) بدفع غرامة مالية ألف دينار أردني، وحبس سنة في حال عدم الدفع، عن تهمة نشر معلومات بقصد التشهير عن طريق الشبكة الإلكترونية، خلافاً للمادة 22 من قرار بقانون رقم 16 لسنة 2017 بشأن الجرائم الإلكترونية، بناء على المرافعات التي قدمها، وكيل النيابة، عبد الرحمن حسين.





رام الله - دنيا الوطن