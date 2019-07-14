شؤون فلسطينية

منظمة التحرير تُشيد بتصريحات مقرر الأمم المتحدة بشأن انتهاكات إسرائيل

منظمة التحرير تُشيد بتصريحات مقرر الأمم المتحدة بشأن انتهاكات إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أشادت منظمة التحرير الفلسطينية، بالتصريحات الجريئة التي أدلى بها مقرر الأمم المتحدة، الخاص بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، والتي وصف فيها سلوك إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال بأنه "يمثل إهانة للقانون الدولي الحديث".

وقالت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان صدر عنها اليوم الأحد: إن ما أدلى به السيد لينك، يمثل دليلاً ساطعاً على المخالفات المستمرة والانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها سلطة الاحتلال الإسرائيلي، بحق شعبنا الفلسطيني بكل فئاته. 

وأضافت: أن إشارة المقرر الخاص إلى العقبات التي يواجهها الفلسطينيون في النظام القانوني الإسرائيلي، بما يجعل حصولهم على العدل والانصاف بعيد المنال؛ لهو تأكيد على تسييس النظام القضائي والقانوني الإسرائيلي، لصالح سياسات حكومة اليمين المتطرفة.

واردف بيان الدائرة، أن تصريحات السيد لينك الأخرى الخاصة بعمليات هدم البيوت، وعنف المستوطنين، وحالات الاحتجاز، وحالات إيداع الأطفال تحت الإقامة الجبرية، استناداً إلى اعترافات انتزعت منهم بالإكراه، وتلويث البيئة الفلسطينية مثل إلقاء النفايات الخطرة داخل أجزاء من المنطقة (ج) من الأرض المحتلة، وتأثير ذلك على مصادر المياه النظيفة، وصحة القرى الفلسطينية القريبة، والهجوم على خدمات التعليم والعقاب الجماعي والحصار المفروض على غزة، وإلغاء الإقامات كعقوبة، والقيود المفروضة على الحركة، والتوسع المستمر في المستوطنات، وتشريعات مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة، واستهداف العاملين الطبيين والهجمات على الرعاية الصحية، إن كل هذه القضايا تصلح لتشكل مرافعة قانونية دامغة لإدانة إسرائيل ومحاكمتها أمام المحاكم الدولية المختصة.

وختمت الدائرة بيانها، بالإشارة إلى أن وفداً رفيعاً من دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، برئاسة أحمد التميمي، رئيس الدائرة، وعضوية، حسام عرفات، وكيل الدائرة، التقى السيد لينك في العاصمة الأردنية- عمان يوم الخميس الفائت، ووضعه في صورة الانتهاكات الإسرائيلية كافة، وضرورة التحرك السريع على المستوى الأممي لمواجهتها.

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