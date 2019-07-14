بسبب السرعة.. قرار "مهم" من شرطة المرور بغزة بخصوص شارع الرشيد

شارع الرشيد - غزة

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رام الله - دنيا الوطن

فعّلت شرطة المرور بغزة، الرادارات على طول شارع الرشيد في محافظة غزة، لضبط السرعات العالية والسائقين المتهورين.



وقال مدير شرطة المرور العميد إيهاب مهنا في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نظراً للسرعات الزائدة وارتفاع معدل حوادث السير على شارع الرشيد الساحلي، والتي كان آخرها وفاة الفتاة أسيل مازن نور (17 عاماً) والطفل حمزة سالم الصفطاوي (7 سنوات) قررت الإدارة العامة لشرطة المرور، تفعيل الرادار بشكل مكثف عبر شارع الرشيد".



وأشار إلى أنه تم نشر لوحات تحذيرية فيما يخص السرعة الزائدة على طول الخط الساحلي في المحافظة، مهيباً بالسائقين الالتزام بالسرعة المحددة، حتى لا يعرضوا حياتهم وحياة المواطنين للخطر.