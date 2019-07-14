وزير النقل والمواصلات يُصدر قراراً بشأن "شهادة البريك"

رام الله - دنيا الوطن

أصدر وزير النقل والمواصلات، عصام سالم، بياناً صحفياً، حول ما يجري تناقله بوسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص إلغاء "شهادة البريك".







وقال الوزير سالم، إن هذا الإجراء الذي كان معمولاً به بالسابق، وأصبح يشكل عبئاً على كاهل المواطن، بسبب قيام العديد من أصحاب ورش صيانة المركبات بطباعة وبيع هذه الشهادة للمواطن دون وجود حاجة حقيقية لها بإجراءات ترخيص المركبات، ونظراً لقيام مراكز الفحص (الديناموميتر) بفحص سلامة المركبة بشكل كامل، ومن ضمنها سلامة المكابح، والذي يعد شرطاً رئيسياً لاستكمال ترخيص المركبة.



وأضاف الوزير سالم: "انطلاقاً من سياسة التجديد التي نعمل عليها؛ للتخفيف من الإجرءات على المواطن والرقي بجودة الخدمة المقدمة بما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين المعمول بها، فقد تقرر وقف العمل بهذه الشهادة، وغيرها من الإجراءات التي سيرى المواطن أثرها على أرض الواقع خلال الأيام والأسابيع المقبلة".