شاهد: حماس تجمع معلومات من جنود الجيش الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطن

ترجمة: مؤمن مقداد



قال موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي: إن العديد من جنود جيش الاحتلال، أفادوا بأنه حدثت مؤخراً زيادة في محاولات جهات مجهولة، إرسال طلبات مراسلة، وطرح تساؤلات حول المسائل الأمنية.



وأضاف الموقع الإسرائيلي: "منذ حوالي أسبوعين، تلقى جندي من الكتيبة 890 رسالة (واتساب) طُلب منه فيها إرسال مخطط تدريب الكتيبة المُعد مسبقاً، ورفض الجندي القيام بذلك وأبلغ قائده، وتم إرسال الطلب للفحص من قبل ضابط أمن المعلومات".وأكمل الموقع: "وجد التحقيق أن حركة حماس في قطاع غزة تقف وراء هذه المحاولات، بالإضافة إلى ذلك تبين أن هذه كانت محاولة جريئة لجمع المعلومات من المقاتلين في وحدات المشاة المختلفة".