نتنياهو يُهدد نصر الله بـ "ضربة عسكرية ساحقة"

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه سمع خلال نهاية الأسبوع الماضي "تبجحات" الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، ومخططاته الهجومية.





وأضاف نتنياهو، خلال جلسة حكومته الأسبوعية، الأحد: "فليكن واضحاً أنه لو تجرأ حزب الله على ارتكاب حماقة وهاجم إسرائيل؛ فسنسدد له وللبنان ضربة عسكرية ساحقة".





واستدرك نتنياهو: "ولكن خلافاً لنصرالله لا أنوي إعطاء تفاصيل عن مخططاتنا".





يذكر أن حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، أكد أن المقاومة قادرة على استهداف كل إسرئيل حتى إيلات، لافتاً إلى أن اقتحام الجليل جزء من الخطط في حال وقعت الحرب.



وقال نصر الله لقناة (المنار): "المقاومة قادرة على تدمير جميع مراكز إسرائيل الموجودة، من نتانيا إلى اشدود، وبطول 70 كم وبعرض 20 كم"، مشيراً إلى أن لديها القدرة على إعادة إسرائيل إلى العصر الحجري.



وفي السياق، قال الأمين العام لحزب الله: "اليوم لدينا قوة هجومية وأسلحة نوعية، والمقاومة تطورت كماً ونوعاً"، مضيفاً: "ليس لدي الكلمة للتعبير عن الدمار الذي سيحصل لإسرائيل في حال اندلعت المواجهة"، مستبعداً في الوقت ذاته أن يلجأ الاحتلال إلى الحرب.



وبين نصر الله، أن كل محاولات قادة إسرائيل لترميم الثقة بالجيش بعد حرب تموز لم تنجح، وهناك تراجع بالقوة البرية لديهم، متابعاً: "الأعمار بيد الله، ولكن برأيي، وبحسب المنطق، أنا سأصلي في القدس".