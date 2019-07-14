يديعوت: خط الكهرباء 161 سيتم تنفيذه قريبًا بغزة

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قطاع غزة، سيشهد حركة نشطة للوفود؛ لتنفيذ مشاريع خط الكهرباء 161، وتحلية المياه، والمستشفى الميداني شمال غزة.



وقالت صحيفة (يديعوت أحرنوت): إن تلك المشاريع، ضمن تفاهمات التهدئة التي ترعاها مصر وقطر والأمم المتحدة.



وأوضحت الصحيفة، أن خط الكهرباء 161، سيتم تنفيذه قريبًا بشكل رسمي، بدعم قطري، مشيرة إلى أن هناك رغبة إسرائيلية بالمضي قدماً في تلك المشاريع، طالما استمرت حالة الهدوء.



وكان رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، ظافر ملحم، اتهم قطر، بالتعدي على السيادة الفلسطينية، من خلال البدء في تنفيذ خط الكهرباء 161 بعيداً عن السلطة الفلسطينية.