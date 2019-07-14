الاحتلال يُسلم إخطارات بوقف بناء ستة منازل وبركس في رمانة

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بوقف بناء ستة منازل و(بركس) للأغنام، في قرية رمانة غرب جنين بحجة عدم الترخيص.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت قرية رمانة وصورت ستة منازل قيد الإنشاء و(بركس)، وسلمت أصحابها وهم: الأشقاء علي، وعبد الرزاق، ومحمود، ويوسف أبو حماد، وأكرم نجيب صبيحات، وحسني حسين حرز الله، ومالك البركس المواطن يوسف أسعد الرفاعي، إخطارات بوقف البناء، بحجة أن المنازل تقع بمحاذاة جدار الفصل والضم العنصري.



من جهته، ندد محافظ جنين، بسياسة الاحتلال العدوانية، مشيراً إلى أن هذه الأعمال العدوانية مرتبطة بالعنصرية الإسرائيلية التي تُمارس بحق أبناء شعبنا، كما تعبر عن نوايا الاحتلال بالاستمرار في التضييق على المواطن الفلسطيني من أجل إشعاره بالإحباط واليأس والملل، لكي يتنازل عن أرضه.



وأكد أن الاحتلال لن ينجح، وسيستمر شعبنا في العيش والحياة ومواجهة سياسة الاحتلال العنصرية، مشدداً على أن الوطن والأرض واحد.